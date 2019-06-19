Канадский режиссер снял фильм о Троещине: тизер

Канадский фешн-режиссер Гордон фон Штайнер снял фильм о киевском районе Троещина. Об этом сообщает издание Buro 24/7.
Премьера киноленты прошла на выставке Troya, которая состоялась 15–16 июня в Нью-Йорке. Также там представили снимки фотографа Стюарта Вайнкоффа.
В производстве фильма участвовала украинская продакшн-студия Radioactive Film.
Режиссер опубликовал несколько тизеров к ленте в Instagram.
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Ранее в Украине анонсировали новый формат кинозала.
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