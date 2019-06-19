Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 15:59

Канадский режиссер снял фильм о Троещине: тизер

Канадский режиссер снял фильм о Троещине: тизер - Фото
Кадр из фильма

В съемках участвовала украинская продакшн-студия Radioactive Film

Канадский фешн-режиссер  Гордон фон Штайнер снял фильм о киевском районе Троещина. Об этом сообщает издание Buro 24/7.

Премьера киноленты прошла на выставке Troya, которая состоялась 15–16 июня в Нью-Йорке. Также там представили снимки фотографа Стюарта Вайнкоффа.

В производстве фильма участвовала украинская продакшн-студия Radioactive Film. 

Режиссер опубликовал несколько тизеров к ленте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gordon von Steiner (@gvsgvs)

Ранее в Украине анонсировали новый формат кинозала.

Читайте также: "Чернобыль". Продюсер отрицает продолжение съемок сериала

Отправить:
Распечатать:
Теги: фильм, троещина, тизер, Radioactive Film
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 