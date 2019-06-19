Канадский режиссер снял фильм о Троещине: тизер

Кадр из фильма

Канадский фешн-режиссер Гордон фон Штайнер снял фильм о киевском районе Троещина. Об этом сообщает издание Buro 24/7.

Премьера киноленты прошла на выставке Troya, которая состоялась 15–16 июня в Нью-Йорке. Также там представили снимки фотографа Стюарта Вайнкоффа.

В производстве фильма участвовала украинская продакшн-студия Radioactive Film.

Режиссер опубликовал несколько тизеров к ленте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gordon von Steiner (@gvsgvs) 11 Июн 2019 в 9:36 PDT

Ранее в Украине анонсировали новый формат кинозала.

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