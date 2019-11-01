Канал Epix решил судьбу сериала про дворецкого Бэтмена

Пенниуорт (Скриншот: DC/Youtube)

Руководство канала Epix приняло решение продлить на второй сезон сериал "Пенниуорт", рассказывающих о бурном молодости дворецкого Бэтмена. Об этом сообщает TVLine.

Такое решение было принято через месяц после "взрывного" финала первого сезона.

"Пенниуорт" стал большим хитом для канала, он понравился и критикам, и зрителям, - сказал президент Epix Майкл Райт. - Это самый рейтинговый оригинальный сериал, когда-либо выходивший на Epix, и его аудитория в два раза больше чем та, что была у других наших шоу. Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон и WBTV создали гениальный, обязательный к просмотру проект. Мы с радостью поработаем с этими феноменальными актерами и креативной командой над следующим захватывающим сезоном".

Съемки второго сезона, который будет состоять из десяти эпизодов, начнутся в Великобритании в январе. Выход новых серий также состоится в следующем году.

Справка. "Пенниуорт" (Pennyworth) - сериал, основанный на персонажах комиксов DC Comics, созданных Бобом Кейном и Биллом Фингером. Премьера сериала состоялась 28 июля 2019 года на канале Epix. Заглавную роль исполняет Джек Бэннон. Сериал рассказывает о молодости легендарного дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниуорта, бывшего солдата британского спецназа, который в 1960-х годах в Лондоне создает собственную охранную компанию и начинает работать с миллиардером Томасом Уэйном.

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