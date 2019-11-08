Канал Fox решил судьбу сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Актеры Беверли-Хиллз 90210 (Фото: скриншот видео Fox)

Канал Fox не стал продлевать сериал "БХ90210". Продолжение американского телехита 1990-х "Беверли-Хиллз 90210" ограничится одним сезоном. Об этом сообщает Deadline.

В этом году канал Fox собрал звезд шоу для нового проекта, где они сыграли самих себя.

По сюжету герои, чьи пути разошлись 19 лет назад, с окончанием сериала, решили воссоединиться и сделать ремейк прославившего их проекта.

Первый эпизод возрожденного "БХ90210" привлек широкую аудиторию - его посмотрело 3,86 млн человек, но к финалу количество зрителей упало до 1,9 млн. Невысокие показатели, а также неоднозначная реакция критиков стали основной причиной закрытия.

"БХ90210" с самого начала позиционировался как мини-сериал, ностальгическая встреча старых друзей, но в случае успеха Fox заказал бы новые сезоны драмы.

Пока Джейсон Пристли и компания расстаются, но учитывая культовый статус оригинального шоу, возможно через несколько лет состоится очередная попытка возродить сериал.

Читайте также: Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео