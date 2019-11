Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео

Четыре новых сериала, премьера которых состоялась на стартовавшей 1 ноября стриминговой платформе Apple TV+, показали хороший результат и продлены на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Продолжение получат сериалы "Видеть" (See), "Ради всего человечества" (For All Mankind), "Дикинсон" (Dickinson) и "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Apple не открывает статистику о количестве подписчиков и зрительской активности. По данным близких к компании источников, новый стриминговый сервис привлек миллионы подписчиков. Пока непонятно, какая часть из них платит за подписку, а какая просто пользуется семидневной бесплатной версией.

Ранее сообщалось, что актер Руперт Гринт, который сыграл роль Рона Уизли во всех фильмах франшизы "Гарри Поттер", снимается в сериале "Дом с прислугой" (Servant), который знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан делает для нового стрим-сервиса Apple TV+.

