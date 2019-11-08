Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Продолжение получат сериалы "Видеть", "Ради всего человечества", "Дикинсон" и "Утреннее шоу"

Четыре новых сериала, премьера которых состоялась на стартовавшей 1 ноября стриминговой платформе Apple TV+, показали хороший результат и продлены на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Продолжение получат сериалы "Видеть" (See), "Ради всего человечества" (For All Mankind), "Дикинсон" (Dickinson) и "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Apple не открывает статистику о количестве подписчиков и зрительской активности. По данным близких к компании источников, новый стриминговый сервис привлек миллионы подписчиков. Пока непонятно, какая часть из них платит за подписку, а какая просто пользуется семидневной бесплатной версией.

Ранее сообщалось, что актер Руперт Гринт, который сыграл роль Рона Уизли во всех фильмах франшизы "Гарри Поттер", снимается в сериале "Дом с прислугой" (Servant), который знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан делает для нового стрим-сервиса Apple TV+.

Читайте также: Премьеры-2020. Анонсы сериалов HBO за полторы минуты: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: сериал, Apple TV
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей
Шпион для Чернигова. ФСБ РФ пыталась завербовать украинца: видео
Шпион для Чернигова. ФСБ РФ пыталась завербовать украинца: видео
Еще один табачный гигант заявил о восстановлении производства
Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
ТЭК Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
Опасный бизнес. Как Украина будет торговать оружием
Люди Опасный бизнес. Как Украина будет торговать оружием
Популярное
фото/видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
Старт Apple TV+. Четыре сериала продлены на второй сезон: видео
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей
В Киеве на Оболони затонула яхта: видео спасения людей 16:41
Шпион для Чернигова. ФСБ РФ пыталась завербовать украинца: видео
Шпион для Чернигова. ФСБ РФ пыталась завербовать украинца: видео 16:21
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео 12:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 