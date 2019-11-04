Премьеры-2020. Анонсы сериалов HBO за полторы минуты: видео

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В видеоролике собраны анонсы премьер и новых сезонов сериалов, которые выйдут в 2020 году

Канал HBO опубликовал видеоролик, в котором собрал анонсы премьер и новых сезонов сериалов, которые выйдут в 2020 году.

В следующем году зрители смогут посмотреть новые эпизоды сериалов Westworld, "Наследники", "Барри", "Белая ворона", "Праведные Джемстоуны".

Канал также анонсирует сериалы "Аутсайдер", "Страна Лавкрафта", "Отмена", "Заговор против Америки", "Перри Мейсон", "Третий день", "Я знаю, что это правда", "Авеню 5", "Беги", "Индустрия", "Бетти", "22 января", а также новые художественные и документальные фильмы HBO.

Amazon показал трейлер нового сериала "Охотники" (Hunters), в котором Аль Пачино исполнил главную роль - лидера команды расследователей, после второй мировой войны ищущих нацистских преступников.

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Теги: hbo, сериал, премьера
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