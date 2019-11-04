Самый скандальный сериал о Ватикане: тизер "Нового папы" - видео

Канал HBO выпустил второй тизер предстоящего сериала "Новый папа", который станет прямым продолжением хита 2016 года - проекта "Молодой папа".
Джуд Лоу вернется к своей роли и, судя по тизеру, его эксцентричный персонаж выйдет из комы, в которую впал в финальной серии "Молодого папы".
Нового понтифика, который занял место Пия XIII (в миру Ленни Белардо), сыграет фееричный Джон Малкович.
В сериале также должны появиться Шэрон Стоун и музыкант Мэрилин Мэнсон.
Премьера "Нового папы" на HBO запланирована на январь 2020 года. На телеканале Sky Atlantic сериал покажут раньше - уже в ноябре этого года.
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