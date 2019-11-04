Самый скандальный сериал о Ватикане: тизер "Нового папы" - видео

Канал HBO выпустил второй тизер предстоящего сериала "Новый папа", который станет прямым продолжением хита 2016 года - проекта "Молодой папа".

Джуд Лоу вернется к своей роли и, судя по тизеру, его эксцентричный персонаж выйдет из комы, в которую впал в финальной серии "Молодого папы".

Нового понтифика, который занял место Пия XIII (в миру Ленни Белардо), сыграет фееричный Джон Малкович.

В сериале также должны появиться Шэрон Стоун и музыкант Мэрилин Мэнсон.

Премьера "Нового папы" на HBO запланирована на январь 2020 года. На телеканале Sky Atlantic сериал покажут раньше - уже в ноябре этого года.

Недавно Amazon показал трейлер нового сериала "Охотники" (Hunters), в котором Аль Пачино исполнил главную роль - лидера команды расследователей, после второй мировой войны ищущих нацистских преступников.

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