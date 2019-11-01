Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео

Легендарный голливудский актер Аль Пачино, похоже переживает новый творческий подъем. Издание Slashfilm называет это Пачинессанс, намекая на период Ренессанса.

Недавно Аль Пачино блистал в тарантиновском "Однажды в Голливуде", а теперь получил главную роль в сериале Amazon’а "Охотники" (Hunters), созданном Дэвидом Вейлом и исполнительным продюсером Джорданом Пилом.

В "Охотниках" Пачино играет лидера команды, выслеживающей нацистов, тайно живущих в Нью-Йорке в 1970-х годах.

Охотники выяснили, что высокопоставленные нацистские чиновники сговариваются создать Четвертый рейх в США.

В представленном тизеры не так много подробностей о сюжете, но атмосфера достаточно зловещая.

Ожидается, что "Охотники" появятся на Amazon Prime Video в 2020 году.

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