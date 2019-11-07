Актер из "Гарри Поттера" играет в сериале о странном доме: видео

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"Дом с прислугой" - сложная история о потере, попытках справиться с горем и личном безумии

Актер Руперт Гринт, который сыграл роль Рона Уизли во всех фильмах франшизы "Гарри Поттер", снимается в сериале "Дом с прислугой" (Servant), который знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан делает для нового стрим-сервиса Apple TV+. На Youtube-канала Apple TV опубликован трейлер сериала.

"Дом с прислугой" - сложная история о потере, попытках справиться с горем и личном безумии.

В центре сюжета - супруги Шон и Дороти Тернер, чей сын Джерико умер в трехмесячном возрасте. Дороти не может оправиться от трагедии, и знакомый психиатр предлагает им использовать специальную терапевтическую куклу, которая должна помочь ей постепенно смириться с потерей. 

Дороти нанимает для куклы Джерико няню. Девушка заботится о кукле, обращаясь с ней словно с настоящим младенцем, это ставит в тупик Шона, уставшего притворяться, что ничего не случилось.

  • Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в "Гарри Поттере", рассказала, что с приближением 30-летнего возраста чувствует давление подсознательных ожиданий, однако сейчас счастлива в одиночестве. 

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Теги: трейлер, сериал, Дом с прислугой, Руперт Гринт, Найт Шьямалан
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