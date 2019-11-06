HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео

Телеканал HBO представил продукт HBO Max - черную картонную коробку с отделением для ног, в которой можно спрятаться для уединенного просмотра фильмов и сериалов. Видео-презентацию этого устройства HBO опубликовали на YouTube.

В видео говорится, что коробка имеет "множество углов", оснащена круглыми отверстиями для вентиляции и для удобства пользователя внутри предусмотрена полка.

HBO Box продаваться не будет - ее смогут выиграть только студенты из США старше 18 лет в конкурсе, где потребуется в Twitter ответить на вопрос, зачем им нужна такая коробка.

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