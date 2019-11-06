Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

HBO Box продаваться не будет - ее смогут выиграть только студенты из США старше 18 лет

Телеканал HBO представил продукт HBO Max - черную картонную коробку с отделением для ног, в которой можно спрятаться для уединенного просмотра фильмов и сериалов. Видео-презентацию этого устройства HBO опубликовали на YouTube

В видео говорится, что коробка имеет "множество углов", оснащена круглыми отверстиями для вентиляции и для удобства пользователя внутри предусмотрена полка.

HBO Box продаваться не будет - ее смогут выиграть только студенты из США старше 18 лет в конкурсе, где потребуется в Twitter ответить на вопрос, зачем им нужна такая коробка.

  • Премьеры-2020. Анонсы сериалов HBO за полторы минуты: видео.

Смотрите также: Самый скандальный сериал о Ватикане: тизер "Нового папы" - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: HBO Box
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
Легендарные космические зонды Voyager вскоре "умрут" среди звезд
Легендарные космические зонды Voyager вскоре "умрут" среди звезд
Футбол. "Динамо" Загреб vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Динамо" Загреб vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Продовольствие Президент Roshen о конфликте с Борисполем: Ведут себя по-свински
Налоги на четыре буквы
Экономика Налоги на четыре буквы
Президент Roshen: Такого дурного рынка, как Россия, нет
Продовольствие Президент Roshen: Такого дурного рынка, как Россия, нет
Популярное
фото/видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
HBO выпустил коробку для просмотра сериалов в одиночестве: видео
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото
"Блокпост памяти". В Одессе открылась уникальная выставка - фото 10:22
Легендарные космические зонды Voyager вскоре "умрут" среди звезд
Легендарные космические зонды Voyager вскоре "умрут" среди звезд 09:03
Футбол. "Динамо" Загреб vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. "Динамо" Загреб vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео 08:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 