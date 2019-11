Актриса Эмма Уотсон говорит, что счастлива в одиночестве

Эмма Уотсон (фото - ЕРА)

Британская актриса Эмма Уотсон рассказала, что с приближением 30-летнего возраста чувствует давление подсознательных ожиданий, однако сейчас счастлива в одиночестве. Об этом сообщает ВВС.

Уотсон, которой в апреле исполнится 30 лет, говорит, что в ее жизнь пришли стресс и тревога, связанные с тем, чего человек "должен" достичь до наступления этого возраста.

В то же время, говорит актриса, она чувствует себя счастливой в одиночестве, и называет это состояние "сам себе партнер" (being self-partnered). При этом ранее, по ее словам, считала это невозможным.

"Если вы не построили дом, если у вас нет мужа, нет ребенка, вам уже исполнилось 30, а вы еще не находитесь на каком-то невероятно безопасном, стабильном этапе вашей карьеры или вы все еще в поисках... Это просто невероятная тревога", - объясняет Уотсон.

Как известно, актриса поддерживает кампанию He For She, которая выступает за гендерное равенство.

