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Бомба на съемочной площадке. Пришлось спасать Анджелину Джоли

Бомба на съемочной площадке. Пришлось спасать Анджелину Джоли - Фото
Анджелина Джоли (Фото: EPA)
05.11.2019, 17:43

По словам очевидцев, сообщение об опасной находке вызвало панику

На острове Фуэртевентура Канарского архипелага на съемочной площадке фильма "Вечные" (Eternals) нашли неразорвавшуюся бомбу. Актеров Анджелину Джоли, Ричарда Мэддена, а также других членов съемочной группы экстренно эвакуировали со съемочной площадки фильма "Вечные" (Eternals). Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, сообщение об опасной находке вызвало панику. Актеров и членов съемочной группы сразу попросили покинуть съемочную площадку и отойти на безопасное расстояние.

Специалисты, которые сразу прибыли на место, предположили, что взрывное устройство осталось здесь со времен Второй мировой войне. В свое время на этом острове располагалась нацистская база.

Джоли и Мэдден исполняют роли супергероев Серси и Икариса в новом фильме студии Marvel "Вечные". Съемки картины проходят в пустыне в Национальном парке Каралехо на острове Фуэртевентура.

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Анджелина Джоли кино бомба вечные
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