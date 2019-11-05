Бомба на съемочной площадке. Пришлось спасать Анджелину Джоли

Анджелина Джоли (Фото: EPA)

На острове Фуэртевентура Канарского архипелага на съемочной площадке фильма "Вечные" (Eternals) нашли неразорвавшуюся бомбу. Актеров Анджелину Джоли, Ричарда Мэддена, а также других членов съемочной группы экстренно эвакуировали со съемочной площадки фильма "Вечные" (Eternals). Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, сообщение об опасной находке вызвало панику. Актеров и членов съемочной группы сразу попросили покинуть съемочную площадку и отойти на безопасное расстояние.

Специалисты, которые сразу прибыли на место, предположили, что взрывное устройство осталось здесь со времен Второй мировой войне. В свое время на этом острове располагалась нацистская база.

Джоли и Мэдден исполняют роли супергероев Серси и Икариса в новом фильме студии Marvel "Вечные". Съемки картины проходят в пустыне в Национальном парке Каралехо на острове Фуэртевентура.

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