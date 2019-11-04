"Темные начала". Премьера самого дорогого сериала BBC: видео

На канале BBC показали первый эпизод сериала "Темные начала" (His Dark Materials), который критики называли самой ожидаемой премьерой осени. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что новая экранизация фантастической трилогии британского писателя Филипа Пулмана - самый дорогой сериал, который когда-либо производила телекомпания BBC. По данным экспертов, восемь эпизодов первого сезона "Темных начал" стоили 50 млн фунтов. BBC поделила расходы с каналом HBO.

Персонажи сериала живут в параллельной вселенной, которая очень похожа на нашу. Главное отличие - в этом мире все знают, что у человека есть душа - она осязаема и имеет форму животного, всегда сопровождающего владельца.

В "Темных началах" играют: Рут Уилсон, Джеймс Макэвой, Лин-Мануэль Миранда, Эндрю Скотт.

Сегодня канал HBO выпустил второй тизер предстоящего сериала "Новый папа" , который станет прямым продолжением хита 2016 года - проекта "Молодой папа".

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