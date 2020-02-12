Картину ван Гога продают за 13 млн. 60 лет назад ее купили за £4

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Картина Винсента ван Гога "Крестьянка перед домом", купленная в 1960-х годах за четыре фунта стерлингов, будет выставлена ​​по цене 12-15 миллионов фунтов после того, как ее подлинность будет подтверждена. Об этом пишет Express & Star.

Британский специалист по ван Гогу проследил историю этой картины в преддверии аукциона. Первым владельцем был поставщик кукурузы Джон Холм, который в 1929 году принял картину в счет долга от некоего художника. Затем она была продана в 1967 году на аукционе, который занимался продажей скота и случайных партий подержаного сельскохозяйственного инвентаря. Стоимость картины тогда составила всего 4 фунта. Через насколько месяцев картина попала в лондонский магазин Belsize Park, где ее обнаружил итальянец Луиджи Гроссо.

Гроссо заметил подпись "Vincent" и предположил, что это подлинник, однако хозяин магазина так не считал и продал ему картину за 45 фунтов. Работа была авторизована в музее ван Гога в Амстердаме и датирована 1885 годом.

В 1970 году Гроссо продал картину в Нью-Йорке через аукционный дом Parke-Bernet (находящийся во владении Sotheby's) голливудскому кинопродюсеру Джозефу Левину за $110 000, в 1983 году Левин продал ее за $390 000, и в 2001 году она была продана нынешнему владельцу (имя не называется) за $1,7 млн.

Предполагается, что на ярмарке искусств TEFAF, которая с 7 по 15 марта пройдет в Маастрихте, картина будет выставлена за сумму от 12 до 15 млн фунтов стерлингов.

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