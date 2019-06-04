Кино. Дэвид Линч получит почетного "Оскара"

Дэвид Линч (фото - EPA)

Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение наградить кинорежиссера Дэвида Линча почетным "Оскаром" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award). Об этом академия сообщает на сайте.

Киносюрреалист Линч является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

За свою карьеру он снял десять полнометражных фильмов, среди которых "Синий бархат", "Малхолланд Драйв", "Человек-слон", «Шоссе в никуда». почти все из которых стали классикой мирового кинематографа. Но наибольшую популярность ему принес сериал "Твин Пикс", который вышел на экраны в 1990 году. В 2017 году канал Showtime показал третий сезон сериала.

В том же году Линч, основавший фонд трансцендентальной медитации, приезжал в Киев - на открытие украинского отделения фонда.

Кроме Линча, решено также удостоить почетной награды за вклад в кино итальянского режиссера Лину Вертмюллер и американского актера Уэса Стьюда.

Вручение наград пройдет на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября.

Ранее сообщалось, что американский сценарист и режиссер мини-сериала HBO "Чернобыль" Крэйг Мейзин создал образ физика-ядерщика и главы правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии Ульяны Хомьюк в честь двух американок украинского происхождения.