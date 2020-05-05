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Кино. Картина "Племя" установила абсолютный рекорд среди украинских фильмов

Кино. Картина "Племя" установила абсолютный рекорд среди украинских фильмов - Фото
Кадр из фильма Мирослава Слабошпицкого "Племя"
05.05.2020, 17:13

Фильм Мирослава Слабошпицкого "Племя" установил абсолютный рекорд по количеству просмотров среди украинского кино

Фильм "Племя", вышедший в 2014 году, посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Фильм доступен на YouTube-канале VideoLаnd. 

Отмечается, что статистика просмотров на других платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) – не разглашается. Также не учитываются данные проката в кинотеатрах по всему миру, продаж на DVD и Blu Ray. 

"Племя" считается самым титулованным из когда-либо снятых украинских фильмов (более 50 наград, включая три награды Недели критики Каннского фестиваля и приз Европейской академии). Теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости.

По сюжету картины, главный герой, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где действует криминальная организация "Племя". Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписаные законы племени. 

Сейчас режиссер Мирослав Слабошпицкий продолжает работу над своим первым американским фильмом "Тигр" (продюсеры которого – компании Бреда Питта и Даррена Аронофски, а производством занимается компания Focus Features) и с продюсером Олегом Коханом над картиной "Антропоцен". 

"Племя", 2014, Украина

Режиссер и автор сценария: Мирослав Слабошпицкий 

В ролях: Григорий Фесенко, Яна Новикова, Роза Бабий, Александр Дзядевич, Александр Осадчий, Иван Тишко, Александр Сидельников, Александр Паниван, Кирилл Кошик, Татьяна Радченко.

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Наталия Медведева
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