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Новый фильм франшизы "Звездные войны" снимет Тайка Вайтити

Новый фильм франшизы "Звездные войны" снимет Тайка Вайтити - Фото
Тайка Вайтити (Фото: ЕРА)
04.05.2020, 23:43

Режиссер Тайка Вайтити поставит и станет соавтором сценария нового фильма франшизы "Звездные войны"

Режиссер фильма "Кролик Джоджо", который получил премии Оскар и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, Тайка Вайтити станет режиссером и соавтором сценария нового полнометражного фильма франшизы "Звездные войны". Об этом сообщается на официальном сайте "Звездных войн".

Сценарий Вайтити напишет вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над фильмом "1917".

Вайтити ранее уже работал с вселенной "Звездных войн" и снял финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец" и озвучил в телешоу дроида IG-11.

Кроме того, номинированная на премию Эмми писательница Лесли Хэдленд в настоящее время разрабатывает новый сериал вселенной "Звездных войн" для Disney +, которая пока не имеет названия. 

Сообщается, что Хэдленд будет сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером этого сериала.

Даты релизов для проектов Вайтити и Хэдленд пока не объявлены.

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Наталия Медведева
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Тайка Вайтити звездные войны кино
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