Новый фильм франшизы "Звездные войны" снимет Тайка Вайтити

Режиссер фильма "Кролик Джоджо", который получил премии Оскар и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, Тайка Вайтити станет режиссером и соавтором сценария нового полнометражного фильма франшизы "Звездные войны". Об этом сообщается на официальном сайте "Звездных войн".
Сценарий Вайтити напишет вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над фильмом "1917".
Вайтити ранее уже работал с вселенной "Звездных войн" и снял финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец" и озвучил в телешоу дроида IG-11.
Кроме того, номинированная на премию Эмми писательница Лесли Хэдленд в настоящее время разрабатывает новый сериал вселенной "Звездных войн" для Disney +, которая пока не имеет названия.
Сообщается, что Хэдленд будет сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером этого сериала.
Даты релизов для проектов Вайтити и Хэдленд пока не объявлены.
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