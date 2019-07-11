Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 12:05

Кино. Опубликованы кадры фильма по мотивам "Аббатства Даунтон"

Кино. Опубликованы кадры фильма по мотивам "Аббатства Даунтон" - Фото
Фото: Universal Pictures

Выход фильма запланирован на осень 2019 года

Universal Pictures опубликовала кадры будущего полнометражного фильма по мотивам телесериала "Аббатство Даунтон". 

Сюжет киноленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

"Аббатство Даунтон" готовится к королевскому визиту в октябре этого года", - сказано в подписи к опубликованным кадрам.

Выход фильма запланирован на осень 2019 года.

9 июля сообщалось, что Великобритания выпустила сериал "Годы" (Years and Years) - саркастическую антиутопию о ближайших 15 годах, которые ждут человечество.

Читайте также: Госкино: Работа над историческим фильмом "Черный ворон" завершена

Отправить:
Распечатать:
Теги: фильм, аббатство даунтон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 