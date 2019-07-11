Кино. Опубликованы кадры фильма по мотивам "Аббатства Даунтон"

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures опубликовала кадры будущего полнометражного фильма по мотивам телесериала "Аббатство Даунтон".

Сюжет киноленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

"Аббатство Даунтон" готовится к королевскому визиту в октябре этого года", - сказано в подписи к опубликованным кадрам.

Выход фильма запланирован на осень 2019 года.

9 июля сообщалось, что Великобритания выпустила сериал "Годы" (Years and Years) - саркастическую антиутопию о ближайших 15 годах, которые ждут человечество.



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