Кино. Стала известна дата выхода четвертой "Матрицы"

Кадр из фильма Матрица

Стала известна дата выхода четвертой части киносаги "Матрица". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О планах создать продолжение "Матрицы" в августе 2019 года сказала Лана Вачовски, которая выступит режиссером и сценаристом фильма. Съемки должны начаться в 2020 году, а фильм анонсирован на 21 мая 2021 года.

Главные роли в новой "Матрице" вновь сыграют Киану Ривз (Нео) и Кэри-Энн Мосс (Тринити). Кроме того, в картине снимутся Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Параллельно идет создание привела к "Матрице" - над его сценарием работает Зак Пенн.

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