Koktebel Jazz Festival опять переезжает: теперь в Скадовск

Иллюстрация: facebook.com/Husyev

В этом году джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival планируют провести в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве организаторов фестиваля Джаз-Коктебель и местной власти состоится 14 февраля.

После вынужденного переезда из Крыма фестиваль пять раз проходил под Одессой. В 2019 году он был проведен на Трухановом острове в Киеве.

Осенью 2019 года оргкомитет фестиваля совершил творческую экспедицию, во время которой команда посетила Херсон, Бердянск, Коблево и в итоге остановила свой выбор на Скадовске.

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