Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Koktebel Jazz Festival опять переезжает: теперь в Скадовск

Koktebel Jazz Festival опять переезжает: теперь в Скадовск - Фото
Иллюстрация: facebook.com/Husyev
05.02.2020, 22:35

После оккупации Россией Крыма организаторы были вынуждены перенести фестиваль из Коктебеля

В этом году джазовый фестиваль Koktebel Jazz Festival планируют провести в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве организаторов фестиваля Джаз-Коктебель и местной власти состоится 14 февраля.

После вынужденного переезда из Крыма фестиваль пять раз проходил под Одессой. В 2019 году он был проведен на Трухановом острове в Киеве.

Осенью 2019 года оргкомитет фестиваля совершил творческую экспедицию, во время которой команда посетила Херсон, Бердянск, Коблево и в итоге остановила свой выбор на Скадовске.

Читайте также: Atlas Weekend. Третьим хедлайнером фестиваля станет Placebo

Еще по теме
Напишите нам
Koktebel Jazz Festival джаз фестиваль музыка Скадовск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 