Atlas Weekend. Третьим хедлайнером фестиваля станет Placebo

Третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который состоится в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, станут легенды британского рока – Placebo. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что у музыкантов было несколько совместных проектов с легендарным Дэвидом Боуи, об их концертах выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.

Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплэем, поэтому этим летом украинцы смогут первыми вживую услышать новые композиции знаменитых британцев.

Placebo играет альтернативный рок и инди-рок. Группу в 1994 году создали два музыканта – Брайан Молко и Стефан Ольсдаль. В сентябре 2013 года вышел их 7-й студийный альбом Loud Like Love.

Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ. Основан в 2015 году концертным агентством PMK Event Agency, которая является владельцем киевского ночного клуба Atlas, от которого фестиваль и получил название.

Первыми хедлайнерами Atlas Weekend стали британская инди-рок-группа ALT-J, а также американский рэпер A$AP ROCKY. Вторыми – американский дуэт Twenty One Pilots.

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