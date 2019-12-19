Atlas Weekend. Назван второй хедлайнер фестиваля в Киеве: видео

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Музыкальный фестиваль пройдет в столице с 7 по 12 июля 2020 года

Вторым одним хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который состоится в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, станет американский дуэт Twenty One Pilots. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба фестиваля.

"Тwenty one pilots – второй хедлайнер Atlas Weekend 2020! Авторы одного из лучших альбомов последнего десятилетия, следующим летом в Киеве!", - говорится в сообщении.

Twenty One Pilots – дуэт из Колумбуса, штата Огайо, США. Группу создали в 2009 году, сейчас в ее состав входят Тайлер Джозеф и Джош Дан. Кроме прочего группа известна своим хитом Heathens, который стал саундтреком к фильму "Отряд самоубийц".

30 января 2019 года Twenty One Pilots выступили в Киеве. 

Первыми хедлайнерами Atlas Weekend стали британская инди-рок-группа ALT-J, а также американский рэпер A$AP ROCKY.

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Теги: Atlas Weekend, музыка, фестиваль, Twenty One Pilots
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