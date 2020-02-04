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Кто из мировых звезд будет вручать Оскар-2020: список

Кто из мировых звезд будет вручать Оскар-2020: список - Фото
Фото: depositphotos.com
04.02.2020, 12:40

Церемония престижной кинопремии начнется 9 февраля в Лос-Анджелесе, среди известных звезд приглашены Стив Мартин, Киану Ривз, Пенелопа Крус и Спайк Ли

Продюсеры престижной 92-й кинопремии Оскар объявили список звезд, которые будут вручать награды своим коллегам на церемонии в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте кинопремии.

В списке представлены Стив Мартин, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймс Корден, Шайа Лабаф, Пенелопа Крус, Бини Фелдштейн, Тимоти Шаламе, Джордж МакКай, Майя Рудольф, Зак Готсаген, Киану Ривз, Галь Гадот, Сальма Хайек, Уткарш Амбудкар, Бри Ларсон, Махершала Али, Марк Руффало, Спайк Ли, Ребел Уилсон, Рэй Романо, Зази Битц, Оливия Колман, Минди Калинг, Реджина Кинг, Джулия Луи-Дрейфус, Рами Малек, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Келли Мари Трэн, Кристен Уиг.

  • 13 января сообщалось, что в Голливуде объявили номинантов 92-й кинопремии Оскар. Наибольшее количество номинаций получил "Джокер" - создатели фильма могут взять 11 наград из 24 возможных.

Читайте также: В шорт-лист Оскара попал фильм, созданный при поддержке Госкино

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кинопремия оскар-2020 Стив Мартин Джеймс Корден Пенелопа Круз
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