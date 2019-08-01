Лана Дель Рей опубликовала обложку нового альбома: фото

Лана Дель Рей (фото - EPA)

Американская певица Лана Дель Рей опубликовала в Instagram обложку и треклист своего нового альбома Norman F**king Rockwell.

В посте она отметила людей, с которыми работала над шестой пластинкой: продюсера Джека Антоноффа, соавтора Рика Ноуэлса, звукорежиссера Лору Сиск и бас-гитариста Зака Дауэса.

Авторо фото на обложке альбома является сестра Ланы - Чак Грант.

Релиз назначен на 30 августа.

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