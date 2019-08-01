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Лана Дель Рей опубликовала обложку нового альбома: фото

Лана Дель Рей опубликовала обложку нового альбома: фото - Фото
Лана Дель Рей (фото - EPA)
01.08.2019, 16:35

Альбом Norman F**king Rockwell выйдет 30 августа

Американская певица Лана Дель Рей опубликовала в Instagram обложку и треклист своего нового альбома Norman F**king Rockwell.

В посте она отметила людей, с которыми работала над шестой пластинкой: продюсера Джека Антоноффа, соавтора Рика Ноуэлса, звукорежиссера Лору Сиск и бас-гитариста Зака Дауэса.

Авторо фото на обложке альбома является сестра Ланы - Чак Грант.

Релиз назначен на 30 августа.

Вчера сообщалось, что гитаристы немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники" в знак протеста против российского закона "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

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музыка Лана Дель Рей
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