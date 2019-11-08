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Львовский музей Грушевского появился в виртуальном мире: видео

Львовский музей Грушевского появился в виртуальном мире: видео - Фото
Фото: скриншот видео Zaxid.Net/Youtube
08.11.2019, 16:02

В рамках проекта отсканировали более 20 раритетов, личных вещей Грушевских

Во Львове в Государственном мемориальном музее Михаила Грушевского создали проект дополненной реальности. Он позволяет путешествовать по всем помещениям дома Грушевских виртуально, а также "оживлять" экспонаты из открыток. Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что сначала львовские IT-специалисты отсканировали само здание - снаружи и внутри, использовав для этого несколько технологий.

"Сделали геодезию, после чего было сканирования 3D-сканером самого фасада дома, затем сканирование внутри каждой комнаты. И последний этап - это была фотограмметрия, то есть фотографирование, когда на эту модель наложили фотографии", - рассказал участник проекта Роман Метельский.

Для виртуальной экскурсии надо загрузить на смартфон или планшет бесплатное приложение DMH Lviv AR и навести камеру на открытки, которые раздают в музее. 

Приложение позволяет "заглянуть" в каждую комнату, даже туда, куда посетителей музея не пускают - в подвалы, на чердак, в кабинет директора, в канцелярию.

В рамках проекта отсканировали более 20 раритетов, личных вещей Грушевских - надо привести смартфон на открытку, и изображение станет объемным.

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музей Львов Михаил Грушевский
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