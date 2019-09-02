Крейсер "Украина" предлагают превратить в музей

На сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая превратить крейсер "Украина" в музей.
Крейсер уже 10 лет находится на ГП "Николаевский судостроительный завод" и готовится к демилитаризации.
"Хочу предложить идею "музей-крейсер Украина" и не позволить военным и всем остальным порезать корабль на металл. А именно, провести косметический ремонт и перевести крейсер в Одессу. Аналогом является музей - линкор "Айова" в США, который открыт для туристов", - говорит автор петиции.
По мнению автора, этот крейсер является частью истории "холодной войны". В США имел классификацию "убийца авианосцев" и был одним из самых опасных кораблей того времени.
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