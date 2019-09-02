Крейсер "Украина" предлагают превратить в музей

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На сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая превратить крейсер "Украина" в музей.

Крейсер уже 10 лет находится на ГП "Николаевский судостроительный завод" и готовится к демилитаризации.

"Хочу предложить идею "музей-крейсер Украина" и не позволить военным и всем остальным порезать корабль на металл. А именно, провести косметический ремонт и перевести крейсер в Одессу. Аналогом является музей - линкор "Айова" в США, который открыт для туристов", - говорит автор петиции.

По мнению автора, этот крейсер является частью истории "холодной войны". В США имел классификацию "убийца авианосцев" и был одним из самых опасных кораблей того времени.

Корабль был заложен в 1984 году по заказу ВМФ СССР: тогда он носил название "Адмирал флота Советского Союза Лобов".

В начале нулевых введение крейсера в состав ВМС признали "нецелесообразным".

Вот уже более 10 лет он стоит у причальной стены судостроительного завода , оставаясь на балансе изготовителя.

В июле 2019 года Зеленский заинтересовался ракетным крейсером "Украина".

Ранее в Укроборонпроме заявляли , что содержание "Украины" ежегодно обходится казне в сумму около 15 млн грн, но из-за недостатка денег на содержание он "просто гниет".

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