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Крейсер "Украина" предлагают превратить в музей

Крейсер "Украина" предлагают превратить в музей - Фото
Фото: novosti-mk.org
02.09.2019, 10:50

Уже более 10 лет крейсер стоит у причальной стены судостроительного завода, оставаясь на балансе изготовителя

На сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая превратить крейсер "Украина" в музей.  

Крейсер уже 10 лет находится на ГП "Николаевский судостроительный завод" и готовится к демилитаризации.

"Хочу предложить идею "музей-крейсер Украина" и не позволить военным и всем остальным порезать корабль на металл. А именно, провести косметический ремонт и перевести крейсер в Одессу. Аналогом является музей - линкор "Айова" в США, который открыт для туристов", - говорит автор петиции. 

По мнению автора, этот крейсер является частью истории "холодной войны". В США имел классификацию "убийца авианосцев" и был одним из самых опасных кораблей того времени.

  • Корабль был заложен в 1984 году по заказу ВМФ СССР: тогда он носил название "Адмирал флота Советского Союза Лобов".
  • В начале нулевых введение крейсера в состав ВМС признали "нецелесообразным".
  • Вот уже более 10 лет он стоит у причальной стены судостроительного завода, оставаясь на балансе изготовителя.
  • В июле 2019 года Зеленский заинтересовался ракетным крейсером "Украина". 
  • Ранее в Укроборонпроме заявляли, что содержание "Украины" ежегодно обходится казне в сумму около 15 млн грн, но из-за недостатка денег на содержание он "просто гниет".

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крейсер Украина музей
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