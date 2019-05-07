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07.05.2019, 19:08

Люка Перри похоронили в экологичном "грибном костюме": фото

Люка Перри похоронили в экологичном "грибном костюме": фото - Фото
Люк Перри (фото - ЕРА)

С помощью костюма якобы можно уменьшить токсичные выбросы от разложения человеческого тела

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Звезду сериала "Беверли-Хиллз 90210" Люка Перри похоронили в "костюме из грибов", предназначенном для "зеленого" захоронения. Об этом сообщает ВВС.

Информацию обнародовала дочь актера Софи Перри в Instagram.

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Она написала, что теперь грибы для нее имеют "совершенно другое значение".

Такой способ захоронения, утверждает девушка, был одним из последних пожеланий Люка Перри, который умер после инсульта в марте этого года.

"Ни одно мое объяснение не сможет передать надлежащим образом гениальность "грибного погребального костюма", но если коротко, то это экологический способ захоронения с помощью грибов", - написала Софи Перри.

Агентство выяснило, что погребальный "костюм из грибов" разработала основательница калифорнийской компании Coeio, специализирующаяся на "зеленых" захоронениях.

Производители утверждают, что с помощью костюма можно уменьшить токсичные выбросы от человеческого тела.

Костюм создан из органического хлопка, пронизанного нитями со спорами особых грибов, которые начинают прорастать после погребения. Они якобы принимают питательные вещества из тела и "нейтрализуют их токсины".

В процессе грибы способствуют разложению тела и обогащают почву. Как уверяет компания, такой погребальный костюм "хорошо передает питательные вещества от тела к корням растений вокруг".

На сайте Coeio указано, что костюм стоит 1500 долларов США. Заказывать его нужно за 2-3 недели.

52-летний актер Люк Перри, звезда популярных сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердейл", умер 4 марта 2019 г в возрасте 52 лет после перенесенного инсульта.

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Теги: смерть, захоронение, грибы, Люк Перри
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