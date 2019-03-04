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04.03.2019, 20:17

Умер Люк Перри - звезда "Беверли-Хиллз 90210"

Умер Люк Перри - звезда "Беверли-Хиллз 90210" - Фото
Фото: EPA

Актер не смог пережить инсульт

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52-летний актер Люк Перри, звезда популярных сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердейл", умир в возрасте 52 лет после перенесенного на прошлой неделе инсульта. Об этом сообщает BBC.

В "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри сыграл Дилана Маккея.

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27 февраля Люк Перри был госпитализирован с инсультом в больницу Лос-Анджелеса - в ту самую, где он снимался для сериала "Ривердейл".

Сообщается, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

Сегодня, 4 марта, танцор и вокалист культовой электронной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым у себя дома. Позднее назвали причину смерти - предположительно, это самоубийство.

27 февраля умер бывший барабанщик культовой британской рок-группы The Cure Энди Андерсон.

28 февраля в сети появился тизер перезапуска популярного в 90-е годы прошлого века сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Телеканал FOX заказал шесть эпизодов перезапуска, который будет называться "90210".

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Теги: смерть, сериал, актер, Люк Перри
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