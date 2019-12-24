Маршрут Санта-Клауса. Военные США начали трэкинг и трансляцию

Фото: NoradSanta

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) начало в режиме реального времени сообщать о координатах саней Санта-Клауса на вымышленном пути от Северного полюса по всей планете. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что более 1,5 тысячи волонтеров ответят примерно на 140 000 телефонных звонков от детей и их родителей, которые будут проверять местонахождение Санта-Клауса в канун Рождества.

Радары NORAD зафиксировали сани Санта-Клауса, когда те покидали Северный полюс, сразу после 4 утра по восточному времени (11:00 по Киеву) сегодня, 24 декабря.

Отслеживать движение Санты можно по ссылке.

Обычно, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству Соединенных Штатов, Федеральное управление гражданской авиации США выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны. Об этом решении объявляет министр транспорта США, отмечая, что сани Санта-Клауса не будут создавать помех для гражданской авиации.

Традицию отслеживать перемещения Санты NORAD поддерживает с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неверный номер телефона, по которому дети могли звонить американском Деду Морозу. Телефон принадлежал центру Космического командования ВВС США (предшественник NORAD). Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Чтобы не огорчать детей, которые звонили, работники центра добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса. NORAD продолжил эту традицию.

Читайте также: Independent составил рейтинг лучших рождественских фильмов