Independent составил рейтинг лучших рождественских фильмов

Издание Independent опубликовало рейтинг лучших рождественских фильмов. В список вошли как романтические комедии, так и фильмы ужасов.

Первая десятка:

1. "Эта прекрасная жизнь" (1946, реж - Фрэнк Капра). Это эмоциональная история банковского служащего, который едва сводит концы с концами и хочет совершить самоубийство, но его спасает ангел и показывает, каким плохим был бы этот мир без него.

2. "Один дома" (1990, Кристофер Коламбус). Сюжет фильма резко меняется после того, как воплощается в жизнь мечта каждого ребенка: остаться дома одному. Руководство по изобретательным и жестоким методам самообороны.

3. "Эльф" (2003, Джон Берг). История о том, как один из помощников Санты внезапно осознает, что он человек и отправляется в Нью-Йорк на поиски отца.

4. "Снеговик" (1982, Диана Джексон). Британский мультфильм. Сюжет вращается вокруг маленького мальчика и ожившего снеговика.

5. "Рождественская сказка Маппетов" (1992 г, Брайан Хенсон). Одна из лучших интерпретаций "Рождественской истории" Чарльза Диккенса в куклах.

6. "Гремлины" (1984, Джо Данте). Для того, чтобы не дать гремлинам устроить беспорядок, следует придерживаться только трех правил: беречь от света, не мочить и не кормить после полуночи. Рождественский хоррор.

7. "Реальная любовь" (2003, Ричард Кертис). Сюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй. Кульминация всех сюжетов приходится на Рождество, причудливо переплетая всех персонажей.

8. "Кэрол" (2015, Тодд Гейнз). В этой красиво снятой адаптации романа Патриции Хайсмит 1952 года работница универмага перед Рождеством влюбляется в загадочную женщину, старше нее.

9. "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" (1992, Кристофер Коламбус). Первый сиквел получился удачным. И хотя сюжет практически тот же, что и в первой части, а главного героя просто перемещают в Нью-Йорк, на фильм сложно жаловаться.

10. "Встреть меня в Сент-Луисе" (1944, Винсент Миннелли). Благодаря этой ленте свет увидела одна из самых красивых рождественских песен в истории - Have Yourself a Merry Little Christmas.

