Бэнкси создал рождественское граффити в Вифлееме

Фото: Instagram Бэнкси

Британский художник Бэнкси создал рождественскую инсталляцию-граффити в своей гостинице в городе Вифлеем. Об этом сообщает France 24.

На граффити под названием Шрам Вифлеема изображено рождение Иисуса. Святое семейство расположилось перед стеной из бетонных блоков. Персонажи подсвечиваются через дыру в форме звезды, оставленную снарядом. На стене надписи на английском языке Love и на французском -Paix.

Работа установлена ​​в гостинице Walled-Off, которую Бэнкси открыл в марте. Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильский разделительный барьер (пограничное сооружение Израиля, отделяющее его от Западного берега реки Иордан).

По словам художника, "это прекрасный способ рассказать рождественскую историю по-другому - заставить людей больше думать о том, как живут палестинцы в Вифлееме".

В ноябре в лондонском районе Ноттинг Хилл обнаружили граффити Бэнкси, которое было нарисовано 11 лет назад.

Ранее в декабре Бэнкси нарисовал новое граффити, которым попытался привлечь внимание к бездомным в стране.

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