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Картину Бэнкси продадут на аукционе за рекордную сумму

Картину Бэнкси продадут на аукционе за рекордную сумму - Фото
Фрагмент картины Бэнкси "Деэволюционировавший парламент" (Фото: Banksy/Instagram)
15.09.2019, 22:26

На картине уличного художника изображены британские парламентарии в образе обезьян

Картина уличного художника Бэнкси "Деэволюционировавший парламент" будет продана на аукционе Sotheby’s по цене от 1,5 млн до 2 млн фунтов стерлингов ($1,8-2,5 млн), сообщает Financial Times.

Сумма может стать рекордной для работ художника. 

"Деэволюционировавший парламент" - самая большая работа Бэнкси на холсте, ее ширина составляет почти четыре метра. На картине изображены британские парламентарии в образе обезьян. 

Бэнкси сообщил, что создал картину десять лет назад, а Бристольский музей выставил ее на обозрение в 28 марта, чтобы отметить день несостоявшегося Brexit. "Смейтесь сейчас, но однажды никто не понесет ответственность", - такой подписью сопроводил Бэнкси свою картину в Instagram.

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. Devolved Parliament I made this ten years ago. Bristol museum have just put it back on display to mark Brexit day. . “Laugh now, but one day no-one will be in charge.”

Публикация от Banksy (@banksy)

  • 12 июня сообщалось, что Бэнкси создал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу.
  • 3 сентября неизвестный похитил граффити Бэнкси на дорожном знаке около центра Помпиду в Париже.
  • Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, появляющимися на фасадах домов в городах разных стран.
  • Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

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