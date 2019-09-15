Картину Бэнкси продадут на аукционе за рекордную сумму

Картина уличного художника Бэнкси "Деэволюционировавший парламент" будет продана на аукционе Sotheby’s по цене от 1,5 млн до 2 млн фунтов стерлингов ($1,8-2,5 млн), сообщает Financial Times.
Сумма может стать рекордной для работ художника.
"Деэволюционировавший парламент" - самая большая работа Бэнкси на холсте, ее ширина составляет почти четыре метра. На картине изображены британские парламентарии в образе обезьян.
Бэнкси сообщил, что создал картину десять лет назад, а Бристольский музей выставил ее на обозрение в 28 марта, чтобы отметить день несостоявшегося Brexit. "Смейтесь сейчас, но однажды никто не понесет ответственность", - такой подписью сопроводил Бэнкси свою картину в Instagram.
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