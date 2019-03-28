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28.03.2019, 15:33

Мемуары Мишель Обамы могут стать самыми продаваемыми в истории

Мемуары Мишель Обамы могут стать самыми продаваемыми в истории - Фото
Фото: ЕРА

Продано уже 10 млн экземпляров

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Мемуары бывшей первой леди США Мишель Обамы "Becoming" ("Становление") могут стать самой успешной автобиографией за всю историю, продано уже 10 млн экземпляров. Об этом сообщил исполнительный директор немецкой медиагруппы Bertelsmann Томас Рабе, передает BBC.

Он назвал книгу "самым заметным творческим успехом" прошлого года, а также "очень прибыльной" для издательского подразделения. 

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Сколько еще экземпляров нужно продать, чтобы побить рекорд – в издательстве не уточняют.

В 2017 году издательство Penguin Random House, которое входит в группу Bertelsmann, заплатило $65 млн за права на публикацию мемуаров бывшего американского президента Барака Обамы и его жены. Мемуары экс-главы США пока не опубликованы.

Книга вышла во всем мире в ноябре прошлого года на 24 языках.

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Теги: мемуары, мишель обама
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