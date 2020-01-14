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Миллион для Австралии. Модель собрала пожертвования за интим-фото

Миллион для Австралии. Модель собрала пожертвования за интим-фото - Фото
Кейлен Уорд (Фото: Twitter модели)
14.01.2020, 20:17

Кейлен Уорд самостоятельно пожертвовала пострадавшим $1000

20-летняя американка из Калифорнии Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала с помощью продажи своих интимных фото $1 000 000 в помощь пострадавшим от пожаров в Австралии. Об этом говорится на созданном для этой цели Twitter-аккаунте The Naked Philanthropist, а также сообщает The Guardian и другие СМИ.

Отмечается, что Кейлен самостоятельно пожертвовала пострадавшим $1000, а 4 января объявила в Twitter, что пришлет интимное фото любому, кто пожертвует более $10 для одной из благотворительных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от австралийских пожаров. Пост стал вирусным.

По словам Уорд, к следующему дню она получила тысячи сообщений, подтверждающих перевод средств, и собрала около $100 000. По оценкам модели, за 4 дня эта сумма превысила $700 000 – и это только если считать все пожертвования 10-долларовыми, а на самом деле были переводы и по $5000. Через некоторое время сумма достигла $1 000 000.

Модель рассказала, что в основном сталкивалась с позитивной реакцией на свою акцию, но возникли и проблемы, поскольку ее семья сначала не знала, чем она занимается. Кроме того Инстаграм заблокировал аккаунт Кейлен, на который были подписаны около 50 тысяч человек. В соцсети объяснили это нарушением правил о сексуальном контенте.

"Мой Instagram заблокирован, моя семья отвернулась от меня, и парень, который мне нравится, не будет со мной общаться из-за этого твита. Но к черту все – спасаем коал", – написала модель в Twitter.

Кейлен сама столкнулась с лесными пожарами, когда ее семье пришлось эвакуироваться во время стихийного бедствия в 2018 году.

  • Мощные лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.
  • В результате пожаров погибли не менее 25 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.

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Австралия модель благотворительность пожар
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