Музеи Киева объявили дни бесплатных посещений в декабре

Музеи Киева каждый месяц устраивают день открытых дверей и приглашают всех желающих бесплатно ознакомиться с экспозицией. Об этом информирует портал Большой Киев.
В декабре бесплатно посетить столичные музеи можно в такие дни:
2 декабря
* Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;
4 декабря
* Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
* Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);
* Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.
5 декабря
* Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
10 декабря
* Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
19 декабря
* Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
25 декабря
* Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
* Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
* Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).
26 декабря
* Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;
* Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
* Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.
27 декабря
* Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
* Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).
29 декабря
* Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
* Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
* Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
* Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.
30 декабря
* Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
* Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
* Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;
* Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).
Всегда работают бесплатно:
* Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
* Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.
Отмечается, что необходимо предварительно уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.
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