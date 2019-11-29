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Музеи Киева объявили дни бесплатных посещений в декабре

Музеи Киева объявили дни бесплатных посещений в декабре - Фото
Киев (фото - Pixabay)
29.11.2019, 17:23

Необходимо предварительно уточнить условия посещения

Музеи Киева каждый месяц устраивают день открытых дверей и приглашают всех желающих бесплатно ознакомиться с экспозицией. Об этом информирует портал Большой Киев.

В декабре бесплатно посетить столичные музеи можно в такие дни:

2 декабря

* Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;

4 декабря

* Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

* Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);

* Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

5 декабря

* Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

10 декабря

* Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21. 

19 декабря

* Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

25 декабря

* Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

* Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

* Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

26 декабря

* Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

* Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

* Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

27 декабря

* Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

* Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

29 декабря

* Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

* Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

* Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

* Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6. 

30 декабря

* Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

* Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

* Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;

* Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов). 

Всегда работают бесплатно:

* Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

* Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отмечается, что необходимо предварительно уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

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