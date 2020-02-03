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Музеи Киева объявили график дней бесплатного посещения в феврале

Музеи Киева объявили график дней бесплатного посещения в феврале - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
03.02.2020, 16:25

Одиннадцать дней в этом месяце в этом месяце отведены для дней открытых дверей в музеях

В Киеве каждый месяц некоторые музеи города традиционно работают бесплатно. Об этом сообщает Большой Киев.

График дней открытых дверей столичных музеев в феврале:

3 февраля
Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а.

5 февраля
Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
Художественный центр "Шоколадный домик", ул. Шелковичная, 17/2 (с 10:00 до 14:00);
Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 – 13:00);
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

6 февраля
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

11 февраля
Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21. 

20 февраля
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95. 

23 февраля
Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6. 

24 февраля
Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;
Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов). 

25 февраля
Музей становления украинской нации, ул. Лаврская, 27 (для пенсионеров, многодетных семей и лиц с инвалидностью I-II группы).

26 февраля
Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а;
Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

27 февраля
Мемориальный дом-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5;
Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

28 февраля
Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

Всегда работают бесплатно:
Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отмечается, что условия посещения нужно уточнять предварительно, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

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