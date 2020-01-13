В Прикарпатье воссоздали криївку 1940-х годов ОУН-УПА: видео

В селе Поляница Ивано-Франковской области воссоздали "криївку" 1940-х годов ОУН-УПА в натуральную величину. Об этом сообщают Версии.

В укрытии украинских патриотов можно увидеть оружие тех времен и уникальные копии документов УГВР (Украинская главная освободительная рада).

"Мы хотели поддержать украинское: помочь понять нашим туристам, что именно происходило когда-то на Западной Украине. Чтобы они знали, что такое криївка и кто такие бандеровцы. Чтобы воссоздать это укрытие, нам пришлось пересмотреть много документов, видео и фотографий, чтобы узнать все особенности. И как оказалось, ни одна криївка не была похожа на другую", - рассказывает один из авторов идеи.

Построили криївку местные мастера, а сотрудники Музея освободительной борьбы, расположенного в Ивано-Франковске, помогли сделать экспозицию.

По словам авторов, экспонаты постоянно будут обновляться.

Читайте также: В Прикарпатье нашли архив УПА и шарж на Шухевича - видео