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Музыка. Тур Эда Ширана стал самым прибыльным в истории

Музыка. Тур Эда Ширана стал самым прибыльным в истории - Фото
Эд Ширан (фото - ЕРА)
05.08.2019, 14:02

Певец собрал $736 млн - и его тур еще не закончился

Гастрольный тур Divide британского певца Эда Ширана стал самым прибыльным в истории музыкальной индустрии. Тур собрал $736 млн – и еще не закончился, пишет The Guardian.

Ширан таким образом побил рекорд, который держался восемь лет, с 2011-го, ирландской группы U2 – $735 млн.

Тур Divide стал также самым посещаемым – на концерты пришли 8,5 млн человек в 43 странах мира.

2 августа сообщалось, что Европейский суд присудил победу немецким пионерам электронной музыки, группе Kraftwerk, в 20-летней тяжбе за использование их музыкального сэмпла рэпершой Сабриной Сетлур.

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музыка Эд Ширан Divide тур
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