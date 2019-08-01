Музыка. Alyona Alyona опубликовала новый клип: видео

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) презентовала новый клип на песню "Велика й смішна". Видео опубликовано на YouTube-канале Alyona Alyona.

Рэперша презентовала клип на песню "Велика й смішна", вошедшую в ее альбом "Пушка".

Поскольку эта песня автобиографическая, в клипе за спиной исполнительницы сменяются кадры из ее жизни: балетный зал, родное село, баскетбольная площадка и даже конюшня. В клипе используется технология захвата движения.

Режиссером клипа по-прежнему остается DELTA ARTHUR.

Ранее стало известно, что New York Times внес Alyona Alyona в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".