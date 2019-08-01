Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Песня "Велика й смішна" автобиографическая

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) презентовала новый клип на песню "Велика й смішна". Видео опубликовано на YouTube-канале Alyona Alyona

Рэперша презентовала клип на песню "Велика й смішна", вошедшую в ее альбом "Пушка". 

Поскольку эта песня автобиографическая, в клипе за спиной исполнительницы сменяются кадры из ее жизни: балетный зал, родное село, баскетбольная площадка и даже конюшня. В клипе используется технология захвата движения. 

Режиссером клипа по-прежнему остается DELTA ARTHUR.

Ранее стало известно, что New York Times внес Alyona Alyona в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".

Отправить:
Распечатать:
Теги: музыка, alyona alyona
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео
Музыка. Alyona Alyona опубликовала новый клип: видео
Музыка. Alyona Alyona опубликовала новый клип: видео
Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео
Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео
ТЭК Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по транзиту газа
НАБУ пришло с обысками в Украэрорух
Транспорт НАБУ пришло с обысками в Украэрорух
Вступили в силу пошлины на товары из России
Экономика Вступили в силу пошлины на товары из России
Популярное
фото/видео
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео
Музыка. Alyona Alyona опубликовала новый клип: видео
Музыка. Alyona Alyona опубликовала новый клип: видео 13:31
Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео
Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео 12:34
"Крим. Оточені зрадою". Фильм о том, как РФ захватила полуостров
"Крим. Оточені зрадою". Фильм о том, как РФ захватила полуостров 12:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 