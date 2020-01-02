Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мюзикл Кошки провалился в прокате, прогнозируют серьезные убытки

Мюзикл Кошки провалился в прокате, прогнозируют серьезные убытки - Фото
Кадр из трейлера мюзикла Кошки (Фото: скриншот Universal Pictures/Youtube)
02.01.2020, 18:09

Производство фильма обошлось почти в $100 млн, а кассовые сборы на внутреннем рынке из США и Канады пока – $17,8 млн

Вышедший в конце декабря в мировой прокат мюзикл Кошки, судя по всему, принесет огромные убытки студии Universal Pictures – прогнозируют до $70 млн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что производство фильма обошлось почти в $100 млн, а кассовые сборы на внутреннем рынке из США и Канады на сегодняшний день составляют $17,8 млн, а в мире – $38,3 млн.

При этом Universal Pictures по-прежнему рассчитывает, что Кошки наберут на внутреннем рынке $30 млн, поскольку далеко не все желающие посмотреть фильм стремятся сделать это в премьерные выходные.

Экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера вызвала крайне негативные отзывы критиков. Фильм не спасли внушительный актерский состав и улучшенные визуальные эффекты.

Читайте также: Джонни Депп продюсирует неофициальный мюзикл о Майкле Джексоне

Напишите нам
мюзикл кошки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 