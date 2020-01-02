Мюзикл Кошки провалился в прокате, прогнозируют серьезные убытки

Кадр из трейлера мюзикла Кошки (Фото: скриншот Universal Pictures/Youtube)

Вышедший в конце декабря в мировой прокат мюзикл Кошки, судя по всему, принесет огромные убытки студии Universal Pictures – прогнозируют до $70 млн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что производство фильма обошлось почти в $100 млн, а кассовые сборы на внутреннем рынке из США и Канады на сегодняшний день составляют $17,8 млн, а в мире – $38,3 млн.

При этом Universal Pictures по-прежнему рассчитывает, что Кошки наберут на внутреннем рынке $30 млн, поскольку далеко не все желающие посмотреть фильм стремятся сделать это в премьерные выходные.

Экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера вызвала крайне негативные отзывы критиков. Фильм не спасли внушительный актерский состав и улучшенные визуальные эффекты.

Читайте также: Джонни Депп продюсирует неофициальный мюзикл о Майкле Джексоне