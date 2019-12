Джонни Депп работает над странным оправданием Майкла Джексона

Джонни Депп (Фото: EPA)

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп и его компания Infinitum Nihil спродюсируют неофициальный мюзикл о Майкле Джексоне "Из любви к перчатке" (For the Love of a Glove), основным персонажем которого станет одна из культовых перчаток поп-звезды. Об этом сообщает Page Six.

Постановка будет основана на книге американского драматурга Джулиена Ницберга "Из любви к перчатке: неофициальная музыкальная история о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой".

Идея книги возникла у Ницберга 17 лет назад, когда крупная телевизионная компания предложила ему написать сценарий для фильма о Джексоне. Тогда переговоры зашли в тупик из-за появившихся обвинений певца в педофилии. Вскоре Ницберг предложил другой вариант истории.

"А если во всем, в чем обвиняли Джексона, виновата его перчатка, которая прилетела из космоса и питалась кровью юных девственников?" – говорит сценарист.

Предполагается, что в мюзикле покажут странные силы, которые повлияли на Майкла Джексона, и скандалы, разрушившие его репутацию.

Параллельно с созданием мюзикла "Из любви к перчатке", идет работа над официальным биографическим фильмом о Майкле Джексоне. Картину с рабочим название MJ продюсирует Грэм Кинг ("Богемская рапсодия"), сценарий пишет автор "Гладиатора" и "Последнего самурая" Джон Логан. Семья Джексона одобрила идею фильма и дала авторам право на использование всех песен музыканта.

Премьера "Из любви к перчатке" должна состояться 25 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

В марте, через два месяца после показа коллекции осень-зима 2019, созданной по мотивам творчества Майкла Джексона, во французском модном доме Louis Vuitton заявили, что больше не будут выпускать вещи, которые напоминают о певце.

14 ноября стало известно, что стриминговый сервис Disney+ удалил серию мультсериала "Симпсоны" , в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон.

