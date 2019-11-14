Disney+ удалил серию "Симпсонов" с известным музыкантом: видео

Стриминговый сервис Disney+ убрал серию мультсериала "Симпсоны", в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Речь идет о серии "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad), которая была выпущена в 1991 году.
В THR полагают, что эпизод убрали из-за обвинений Джексона в педофилии.
В серии "Совершенно безумный папа" Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает человека по имени Леон Комповски, который утверждает, что он Майкл Джексон. Этого персонажа озвучил сам Джексон.
В Disney не прокомментировали удаление эпизода с сервиса.
В марте 2019 этот эпизод изъяли из эфира из-за обвинений Джексона в педофилии после выхода документального фильма "Покидая Неверленд".
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