Disney+ удалил серию "Симпсонов" с известным музыкантом: видео

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Речь идет об эпизоде "Совершенно безумный папа"

Стриминговый сервис Disney+ убрал серию мультсериала "Симпсоны", в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о серии "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad), которая была выпущена в 1991 году.

В THR полагают, что эпизод убрали из-за обвинений Джексона в педофилии.

В серии "Совершенно безумный папа" Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает человека по имени Леон Комповски, который утверждает, что он Майкл Джексон. Этого персонажа озвучил сам Джексон.

В Disney не прокомментировали удаление эпизода с сервиса.

В марте 2019 этот эпизод изъяли из эфира из-за обвинений Джексона в педофилии после выхода документального фильма "Покидая Неверленд".

  • В марте, через два месяца после показа коллекции осень-зима 2019, созданной по мотивам творчества Майкла Джексона, во французском модном доме Louis Vuitton заявили, что больше не будут выпускать вещи, которые напоминают о певце.

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Теги: майкл джексон, Симпсоны, мультсериал, Disney+
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