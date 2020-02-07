На 1+1 считают, что украинский язык годится только для комедий

Елена Еремеева (скриншот с видео)

Телеканал 1+1 все свои комедийные телесериалы для осеннего сезона снял на украинском языке, а мелодрамы – на русском. Там считают, что украинский зритель не воспринимает украинский язык в мелодрамах. Об этом сказала продюсер сериалов и фильмов 1+1 Елена Еремеева на презентации нового сезона телеканала 4 февраля в одном из ресторанов Киева, сообщает Телекритика.

По ее словам, в комедиях, где события развиваются более динамично, зрителю проще не замечать, на каком языке фильм. Телеканал отдает предпочтение в комедиях именно украинскому языку.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра", - сказала Еремеева.

Также продюсер телеканала утверждает, что актерам "пока еще тяжело работать на украинском языке". "Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями проще", - говорит Еремеева.

Генпродюсер 1+1 Максим Кривицкий назвал еще одну причину съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ. По словам Еремеевой, Грузия, например, согласна покупать сериалы как на русском, так и на украинском языках, однако Прибалтика, Казахстан, Беларусь хотят покупать только "русскоязычный продукт".

При этом министр культуры Владимир Бородянский заявил сегодня, что сериалы необходимо снимать на украинском языке. При этом министр отметил, что его мнение не связано со скандальной ситуацией вокруг 1+1, сообщает Украинская правда.

Согласно опросу фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, большинство украинцев (81%) считает, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины.