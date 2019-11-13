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На премьере "Из Украины в Голливуд" в Киеве будет лауреат Оскара

На премьере "Из Украины в Голливуд" в Киеве будет лауреат Оскара - Фото
Евгений Мамут (Фото: скриншот видео Den Kushnarov/Youtube)
13.11.2019, 22:55

Евгений Мамут получил знаменитую премию за работу над фильмом "Хищник"

Украинская премьера документальной ленты "Из Украины в Голливуд" состоится 15 ноября в Киеве. На ней будет присутствовать обладатель премии "Оскар" Евгений Мамут, которого Арнольд Шварценеггер называл отцом "Хищника". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Уроженец Харькова Евгений Мамут работал над картинами "Матрица", "Грязные танцы", "Голубая лагуна", "Куда приводят мечты". 

Фильм "Хищник", над созданием эффектов для которого он работал, в 1986 году получил кинопремию Оскар именно за специальные эффекты.

Лента "Из Украины в Голливуд" представляет собой масштабное исследование вклада украинцев в развитие Голливуде. 

"Это малоизвестная история о значительном вкладе украинцев не только в киноисторию знаменитой "фабрики грез", но и об их огромном влиянии на развитие американского искусства ", - говорится в сообщении.

Режиссеры ленты - Галина Кувивчак-Сахно и Станислав Сукненко, который является автором сценария. Продюсеры - Олег Щербина и Юлия Чернявская. Съемки фильма проходили в Украине и США.

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Голливуд Евгений Мамут
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