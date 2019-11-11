"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео

В сети опубликовали международный трейлер фильма "Захар Беркут" / The Rising Hawk, представленный компаниями Kinorob и Cinema Day.

В Facebook фильма сообщается, что 9 ноября картину показали на крупнейшем рынке кино в мире - American Film Market.

В Украине показ "Захара Беркута" начался 10 октября. За месяц проката фильм посмотрели более 400 000 зрителей, бокс офис составил более 32,5 млн грн. Прокат продолжается.

Режиссеры фильма - Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Авторы сценария - Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Картину снимали летом прошлого года недалеко от Синевирской Поляны в Закарпатье и под Киевом. В работе над фильмом участвовала крупная международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

В главных ролях: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цегмид Церенболд (Бурунди), Андрей Исаенко (Петр), Олег Волощенко (Гард), Эржан Нуримбет (Мерке), Алина Коваленко (Амур), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревена (Богун), Марина Кошкина (Устье), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Совет Беркут), Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Лев).

5 декабря 2019 года состоится премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. В фильме зрители услышат голос автора - писатель озвучит исторические комментарии и станет для зрителя закадровым проводником в прошлое.

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