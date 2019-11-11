"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

9 ноября картину показали на крупнейшем рынке кино в мире - American Film Market

В сети опубликовали международный трейлер фильма "Захар Беркут" / The Rising Hawk, представленный компаниями Kinorob и Cinema Day. 

В Facebook фильма сообщается, что 9 ноября картину показали на крупнейшем рынке кино в мире - American Film Market.

В Украине показ "Захара Беркута" начался 10 октября. За месяц проката фильм посмотрели более 400 000 зрителей, бокс офис составил более 32,5 млн грн. Прокат продолжается.

Режиссеры фильма - Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Авторы сценария - Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Картину снимали летом прошлого года недалеко от Синевирской Поляны в Закарпатье и под Киевом. В работе над фильмом участвовала крупная международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

В главных ролях: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цегмид Церенболд (Бурунди), Андрей Исаенко (Петр), Олег Волощенко (Гард), Эржан Нуримбет (Мерке), Алина Коваленко (Амур), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревена (Богун), Марина Кошкина (Устье), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Совет Беркут), Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Лев).

  • 5 декабря 2019 года состоится премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. В фильме зрители услышат голос автора - писатель озвучит исторические комментарии и станет для зрителя закадровым проводником в прошлое.

Читайте также: Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: захар беркут, трейлер, кино
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Под Киевом маршрутка из-за ДТП влетела в частный двор: видео
Под Киевом маршрутка из-за ДТП влетела в частный двор: видео
"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео
"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео
SpaceX запустила самый массивный груз в своей истории: видео
SpaceX запустила самый массивный груз в своей истории: видео
Мнение Выбор Чернышова: Приват по-итальянски, газовый спор,опасное метро
ЕББР готов финансировать земельную реформу в Украине
Экономика ЕББР готов финансировать земельную реформу в Украине
Барометр экономики. Продажи яхт в мире начали падать - Bloomberg
Транспорт Барометр экономики. Продажи яхт в мире начали падать - Bloomberg
Популярное
фото/видео
Под Киевом маршрутка из-за ДТП влетела в частный двор: видео
Под Киевом маршрутка из-за ДТП влетела в частный двор: видео
"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео
"Захар Беркут" стал The Rising Hawk: международный трейлер, видео 17:39
SpaceX запустила самый массивный груз в своей истории: видео
SpaceX запустила самый массивный груз в своей истории: видео 16:56
Канье Уэст в новом клипе возит папу на странных вездеходах: видео
Канье Уэст в новом клипе возит папу на странных вездеходах: видео 16:49
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 