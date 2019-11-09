Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео

Украинский институт национальной памяти выпустил вторую серию проекта ИстФакт - коротких видеороликов, которые позволяют в доступном формате изучать историю Украины. Видео опубликовано на Youtube-канале УИНП.

В описании к ролику сообщается, что гербом украинского государства является изображение Тризуба - родового знака князя Владимира и рода Рюриковичей.

В УНИП отмечают, что мы видим тризуб каждый день: на монетах, на флагах, в элементах архитектуры - и не задумываемся, почему именно он стал символом нашего государства? Еще меньше людей сможет ответить на вопрос: когда это произошло и какие были альтернативы?

Интересные и неожиданные факты о том, как и когда трезубец стал государственным гербом Украины, рассказывает историк Владимир Вятрович.

Первая серия "Истфакт" была посвящена захвату Львова украинцами в ноябре 1918 года.

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