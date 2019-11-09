Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тризуб - родовой знак князя Владимира и рода Рюриковичей

Украинский институт национальной памяти выпустил вторую серию проекта ИстФакт - коротких видеороликов, которые позволяют в доступном формате изучать историю Украины. Видео опубликовано на Youtube-канале УИНП.

В описании к ролику сообщается, что гербом украинского государства является изображение Тризуба - родового знака князя Владимира и рода Рюриковичей.

В УНИП отмечают, что мы видим тризуб каждый день: на монетах, на флагах, в элементах архитектуры - и не задумываемся, почему именно он стал символом нашего государства? Еще меньше людей сможет ответить на вопрос: когда это произошло и какие были альтернативы?

Интересные и неожиданные факты о том, как и когда трезубец стал государственным гербом Украины, рассказывает историк Владимир Вятрович.

  • Первая серия "Истфакт" была посвящена захвату Львова украинцами в ноябре 1918 года.

Читайте также: Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: ИстФакт, Владимир Вятрович, история, тризуб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео
Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео
Автор романа "Черный ворон" озвучил одноименный фильм: видео
Автор романа "Черный ворон" озвучил одноименный фильм: видео
Мнение Электроэнергия из РФ - здесь соглашусь с Ляшко. Но как же уголь
Еще один табачный гигант заявил о восстановлении производства
Еще один табачный гигант заявил о восстановлении производства
Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
ТЭК Немецкий парламент провалил голосование по Северному потоку-2
Популярное
фото/видео
Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео
Новый "Истфакт" от Вятровича. История тризуба: видео
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео
"Очень странные дела". Netflix показал смешные дубли: видео 11:39
Автор романа "Черный ворон" озвучил одноименный фильм: видео
Автор романа "Черный ворон" озвучил одноименный фильм: видео 08.11.19, 21:37
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео
В штабе ООС рассчитывают вынудить РФ к новому разведению: видео 08.11.19, 19:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 