Захват Львова. Премьера образовательных роликов ИстФакт: видео

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Новый проект призван сделать общедоступным изучение истории Украины

Украинский институт национальной памяти начинает проект ИстФакт - созданию коротких видеороликов, которые позволяют в доступеном формате изучать историю Украины. Об этом сообщается на сайте УИНП.

Первый эпизод называется "Листопадовий зрив" и посвящен захваты украинцами Львова 1 ноября 1918 года. 

Выпуски ИстФактов будет вести историк Владимир Вятрович.

Формат проекта - 5-минутные видеоролики в стиле "вопрос-ответ", сочетающие прямую речь ведущего и видеоряд (хроника, инфографика, анимация, карты, фотографии, видео реконструкций исторических событий, моушн-графика).

Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности.

Анонсируется, что следующие выпуски расскажут о трезубеце как государственном гербе УНР, историяи создания "Щедрика", битве за Вознесенск, крымской операции Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

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Теги: ИстФакт, история, Львов, Владимир Вятрович
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