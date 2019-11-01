Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео

Создатели мультсериала "Книга - мандрівка. Україна" представили новую серию проекта. Мультфильм опубликован на Youtube-канале сериала.

Новая серия рассказывает историю интеллектуалов: писателей, режиссеров, драматургов, поэтов, художников, сценографов - целой плеяды деятелей культуры, которые всего за десять лет своего творчества подняли Украину на высочайший уровень.

Отмечается, что это история целого поколения, воплощенная на примере дружбы режиссера Леся Курбаса и драматурга Николая Кулиша. А также это история ловушки, в которую попали тысячи тех, кто любил и славил Украину.

Справка. "Книга - мандрівка. Україна" - украинский мультсериал, основанный на реальных событиях и нереальных происшествиях. Герои сериала - всемирно известные украинцы и украинки, достопримечательности и события, которые не всегда хорошо известны.

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