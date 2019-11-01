Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новая серия посвящена дружбе режиссера Леся Курбаса и драматурга Николая Кулиша

Создатели мультсериала "Книга - мандрівка. Україна" представили новую серию проекта. Мультфильм опубликован на Youtube-канале сериала.

Новая серия рассказывает историю интеллектуалов: писателей, режиссеров, драматургов, поэтов, художников, сценографов - целой плеяды деятелей культуры, которые всего за десять лет своего творчества подняли Украину на высочайший уровень.

Отмечается, что это история целого поколения, воплощенная на примере дружбы режиссера Леся Курбаса и драматурга Николая Кулиша. А также это история ловушки, в которую попали тысячи тех, кто любил и славил Украину.

Справка. "Книга - мандрівка. Україна" - украинский мультсериал, основанный на реальных событиях и нереальных происшествиях. Герои сериала - всемирно известные украинцы и украинки, достопримечательности и события, которые не всегда хорошо известны.

Читайте также: Как украинцы Львов захватили. Премьера роликов ИстФакт: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: мультсериал, мультфильм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео
Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео
В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет: видео
В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет: видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Транспорт Небо другого класса: что на самом деле продают вместе с билетом в бизнес-класс
Борьба с киберпреступниками: как защитить свой бизнес
Мнение Борьба с киберпреступниками: как защитить свой бизнес
Что известно о новых владельцах медиагруппы Коломойского
Медиарынок Что известно о новых владельцах медиагруппы Коломойского
Популярное
фото/видео
Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео
Появилась новая серия мульта "Книга - мандрівка. Україна": видео
В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет: видео
В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет: видео 17:34
Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото
Перестрелка в Харькове. Полиция нашла еще один тайник: фото 17:09
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео 12:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 