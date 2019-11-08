Автор романа "Черный ворон" озвучил одноименный фильм: видео

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Премьера картины состоится 5 декабря 2019 года

Премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря 2019 года. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госкино.

В фильме зрители услышат голос автора - писатель озвучит исторические комментарии и станет для зрителя закадровым проводником в прошлое.

Отмечается, что Шкляр не только принял участие в работе над сценарием фильма, но и прожил все этапы съемочного процесса вместе с актерами - регулярно приезжал на площадку, просматривал только отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко. Финальный вариант картины ему понравился.

"Автор никогда не может быть вполне доволен экранизацией, поэтому экранное воплощение не стоит отождествлять с литературным произведением. И я с самого начала знал эту истину, поэтому не смотрел предвзято. Но я доволен: понравились удачно подобраны актеры и их игра. И я уверен, что картина не оставит равнодушным ни одного зрителя", - сказал писатель.

Историческая картина "Черный ворон" воспроизводит одну из самых драматических страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Главную роль в картине исполняет Тарас Цимбалюк. Другие роли сыграли Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Звездная Марченко, Наталья Сумская.

Один из героев фильма - ворон по имени Фрейд, на счету которого уже шесть полнометражных картин.

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Теги: черный ворон, василий шкляр
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