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На сыгравшем Тора актере поставят реальные опыты для науч-попа

На сыгравшем Тора актере поставят реальные опыты для науч-попа - Фото
Крис Хемсворт (Фото: EPA)
21.01.2020, 16:49

Шоу с Крисом Хемсвортом будет посвящено теме продления человеческой жизни

Актер Крис Хемсворт, наиболее известный по роли скандинавского бога Тора, примет участие в научно-популярном проекте National Geographic. Об этом сообщает Deadline.

Шоу с его участием получило название "Без пределов" (Limitless) и будет посвящено теме продления человеческой жизни. В частности, авторы попытаются ответить на вопрос, является ли старость неизбежностью, или это болезнь, которую можно вылечить.

Отмечается, что Хемсворт попытается трансформировать себя, обучаясь шести необычным задачам и демонстрируя, как бороться со старением на каждом этапе жизни.

В каждом эпизоде ​​будут предложены разные решения улучшения жизни: как восстанавливать урон, максимизировать силу, повышать устойчивость, шокировать тело, улучшать память и противостоять умиранию.

Хемсворт встретится с ведущими учеными-долгожителями, которые верят, что ключ к тому, чтобы оставаться молодым, заключается искоренении и обращении вспять разрушительного действия времени, и которые уже сейчас демонстрируют невероятную степень человеческого потенциала.

"По сути, я добровольно решил стать человеческой морской свинкой и выдержать ряд психических и физических проблем, которым меня будут подвергать в разных частях мира. И все ради науки, – сказал Хемсворт. – Мы надеемся пролить свет на новые идеи и развивающуюся науку с акцентом на продление здоровой продолжительности жизни. Производство скоро начнется, так что пожелайте мне удачи".

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наука долгожитель сериал старение National Geographic Крис Хемсворт
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