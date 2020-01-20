В США официально одобрили "экстази"-терапию для людей с ПТСР

MDMA (Фото: EPA)

В Соединенных Штатах Америки Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало расширенный доступ на использование MDMA (психоактивное вещество, известное как "экстази") в терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает New Atlas.

Такое решение означает, что доступ к препарату может быть получен до завершения проходящих сейчас клинических испытаний.

Разрешение на клинические испытания MDMA FDA выдало в 2016 году, основным показанием к его применению стало посттравматическое стрессовое расстройство.

Через год MDMA-терапии присвоили статус прорывной (breakthrough therapy) – это значит, что вещество может быть использовано как легальное и эффективное средство в ближайшие годы.

Клинические испытания III фазы (доказательство безопасности и эффективности используемых доз препарата) для MDMA-терапии еще не закончены. Поэтому в клинической практике применять "экстази" начнут позже – по завершении испытаний.

Однако сейчас FDA расширило доступ к приему препарата для пациентов 10 медицинских учреждений США. До завершения клинических испытаний, MDMA-терапию вне исследований пройдут 50 человек. Терапия будет заключаться в контролируемом приеме MDMA и длительной работе с психотерапевтом.

Эксперименты по проверке эффективности MDMA для лечения ПТСР в США проводятся при участии и финансовой поддержке Междисциплинарной ассоциации психоделических исследований (MAPS). После проведения терапии они планируют опубликовать результаты работы. Предполагается, что в клиническую практику MDMA-терапия войдет в течение ближайших двух лет.

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